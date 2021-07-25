Tokyo Olimpiyatları'nda ilk madalya geldi

Milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya kazandı.Türkiye organizasyondaki ilk madalyasını Hakan Reçber getirdi.Hakan Reçber, 68 kg ilk tur karşılaşmasında Brezilya'dan Edival Pontes'i 25-18 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek finalde ilk maçında 53 sayı çıkaran Büyük Britanyalı Bradly Sinden ile karşılaştı.Bradly karşısında Hakan Reçber ilk settte sayı alamadı (14-0). İkinci set 19-15, son final seti ise 39-19 olunca 1 dakika kala 20 sayı fark olduğu için karşılaşma sona erdi. Hakan Reçber yarı final şansını kaybetti.

Hakan Reçber, bronz madalya için Bosna Hersekli Nedzad Husic ile karşılaştı. Husic karşısında teknik olarak çok üstün dövüşen 21 yaşındaki Hakan Reçber, maçı 22-13 alarak bronz madalyanın sahibi oldu.