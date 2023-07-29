Toprak Razgatlıoğlu Çekya’da İkinci Oldu

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) sekizinci durağı olan Çekya hafta sonunda ilk yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçti. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak, pek çok geçişin yaşandığı ıslak zemindeki yarış boyunca istikrarını koruyarak podyumun ikinci basamağını almayı başardı. 2023 WSBK Çekya etabında superpole ve ikinci yarış, 30 Temmuz Pazar günü koşulacak.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) sekizinci durağı olan Çekya hafta sonunda ilk yarışı podyumun ikinci basamağında tamamladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak, ıslak zemindeki yarışta rakiplerinin lastik avantajıyla birlikte start anında 12. sıraya kadar geriledi. Ancak yarışın devamında bu sefer lastik avantajını eline geçiren Razgatlıoğlu, bitime 17 tur kala rakiplerinin pite girmesiyle üst üste basamakları tırmandı. Yarış boyunca istikrarını koruyarak podyumu yeniden zorlamayı başlayan Toprak Razgatlıoğlu, bitime 13 tur kala Scott Redding’i geçerek üçüncü sıraya çıktı. Bir tur sonra da Danilo Petrucci’yi geçmeyi başaran Toprak, kalan kısımda da yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı ikinci sırada geçti.

Toprak Genel Klasmanda İkinci Sırada

Çekya’da ilk yarışın galibi Jonathan Rea olurken Toprak Razgatlıoğlu aldığı sonuçla birlikte genel sıralamada 341 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Şampiyona lideri Alvaro Bautista’nın yarışı 12. sırada bitirmesiyle Toprak, zirveyle arasındaki farkı 54 puana indirdi. Çekya’da superpole ve hafta sonunun ikinci yarışı 30 Temmuz Pazar günü koşulacak.