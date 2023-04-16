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Trabzon'da gol sesi çıkmadı....Trabzonspor 0 - Beşiktaş 0

Spor Toto Süper Lig 29.hafta maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

16 Nisan 2023 Pazar 22:13
Trabzon'da gol sesi çıkmadı....Trabzonspor 0 - Beşiktaş 0

Trabzon'da gol sesi çıkmadı....Trabzonspor 0 - Beşiktaş 0

   Spor Toto Süper Lig 29.hafta maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı volkan Bayarslan, Serkan Olguncan ve Erden Bayık hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 2.dakikasında Trabzonspor’da Stryger Larsen sarı kart gördü.42.dakikada Beşiktaş’ta Romain Saiss sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 56.dakikada Trabzonspor’da Bruno Peres yerini Trezeguet’e bıraktı.60.dakikada Beşiktaş’ta Onur Bulut sarı kart gördü.68.dakikada Beşiktaş’ta Rachid Ghezal ve Alexandru Maxim oyundan çıktılar.Yerine Kevin N’Koudou ve Jackson Muleka oyuna girdiler.69.dakikada Trabzonspor’da sakatlanan Stryger Larsen yerini Marc Bartra’ya bıraktı.

   74.dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Anastasios Bakasetas DG Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.87.dakikada Trabzonspor'da Eren Elmalı sarı kart gördü.88.dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez oyundan çıktılar.Yerine Umut Bozok ve  Jean-Philippe Gbamin oyuna girdiler.89.dakikada Beşiktaş'ta Salih Uçan yerini Necip Uysal'a bıraktı.90+4.dakikada Trabzonspor'da Jean-Philippe Gbamin sarı kart gördü.

   Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 45 yaparken, Beşiktaş 56 puan oldu.

Süper Lig 30.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Son Güncelleme: 16.04.2023 22:29
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBeşiktaş
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