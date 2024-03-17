Trabzon'da taraftar sahaya indi, futbolculara saldırdı



Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'un konuğu olduğu karşılaşmada ev sahibi takımı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısından itibaren sahaya atılan yabancı cisimler yüzünden Fenerbahçeli futbolcular zor anlar yaşandı.

ın bitiş düdüğünün çalmasının ardından ardından Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Saldırı sırasında yaralanan Fenerli oyuncularla ilgili çok sayıda görüntü sosyal medyada yayınlanıyor.

Taraftarların korner direğini sökerek Fenerli futbolculara saldırdığı görüldü.

Fenerbahçe takımının sahadan ayrılması için çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.



Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının…