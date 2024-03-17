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Trabzon'da taraftar sahaya indi, futbolculara saldırdı

Türkiye'nin en gergin karşılaşmalarına sahne olan Trabzon'dan yine çirkin görüntüler geliyor. Konuk Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyetinin ardından çok sayıda taraftar sahaya girdi, Fenerli oyunculara saldırdı

17 Mart 2024 Pazar 22:58
Trabzon'da taraftar sahaya indi, futbolculara saldırdı






Trabzon'da taraftar sahaya indi, futbolculara saldırdı


Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'un konuğu olduğu karşılaşmada ev sahibi takımı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısından itibaren sahaya atılan yabancı cisimler yüzünden Fenerbahçeli futbolcular zor anlar yaşandı.

Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından ardından Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Saldırı sırasında yaralanan Fenerli oyuncularla ilgili çok sayıda görüntü sosyal medyada yayınlanıyor. 

Taraftarların korner direğini sökerek Fenerli futbolculara saldırdığı görüldü. 

Fenerbahçe takımının sahadan ayrılması için çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. 

Olayların çıktığı maçın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahaya giren seyirciler ve saldırılara adı karışanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
 

Son Güncelleme: 18.03.2024 00:10
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTrabzonMaçFenerbahçe
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