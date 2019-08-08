Trabzon UEFA Ele Turu ilk maçında berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk karşılaşmasında temsilcimiz Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag'la 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 2-0 öne geçmesine rağmen bordo-mavililer 2-2'lik eşitliği yakalamayı başardı. Trabzonspor'un gollerini Ekuban ve yeni transfer Sörloth kaydetti.

Sparta Prag maça çok hızlı başladı. Henüz beşinci dakikada gole çok yaklaştı: Tetteh'ten aldığı topla kale çizgisine inen Hasek içeri çevirdi. Travnik müsait pozisyonda topu direğe nişanladı.

TRABZON'DAN İLK TEHLİKE

Temsilcimizde 11. dakikada sağ kanattan aldığı topla ilerleyen Abdülkadir iki rakibinden birden sıyrıldı ancak ev sahibi ekipte kaptan Costa araya girerek tehlikeyi engelledi.

SAVUNMADA HATAYI COSTA AFFETMEDİ

Maçta gol perdesi 16. dakikada açıldı: Serbest vuruş sonrası korner kazanan ev sahibi ekip, Kanga ile vuruşu kullandı. Altıpas üzerinde yükselen Costa, Uğurcan'dan önce kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Trabzonspor savunması ve Uğurcan'ın goldeki hatası dikkat çekti.

Sparta Prag 33. dakikada Trabzonspor'un top kaybıyla etkili geldi. Kanga'nın cepheden yaptığı sert vuruşu Uğurcan Çakır çelmeyi başardı.

Bu bölüme kadar Sparta Prag ataklarını yönlendiren isim Kanga oldu. Gabonlu oyuncu tüm duran toplarda topun başına gelirken zaman zaman cepheden attığı şutlarla gol aradı.

Ev sahibi ekip ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.

Sparta Prag, 56. dakikada gole çok yaklaştı ancak Uğurcan gole izin vermedi: Sparta Prag serbest vuruşu Kanga ile çok hızlı kullandı. Savunma yerleşmeden ceza sahasında topla buluşan Sacek kaleyi yokladı ancak Uğurcan topu kontrol etmeyi başardı.

Sparta Prag, 68. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Etkili oyunuyla Trabzonspor orta sahasını zorlayan Kanga, orta sahada topla buluştu ve uzak mesafeden şık bir vuruşla skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

TETTEH KÖTÜ VURDU!

Sparta Prag 77. dakikada gole yaklaştı: Hasek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tetteh sol ayağıyla etkili bir vuruş çıkaramadı.

TRABZONSPOR UMUTLANDI!

Temsilcimiz 82. dakikada Abdülkadir Parmak'ın yerde kalmasıyla rakip sahanın ortalarında duran top kazandı. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Ekuban dönerek voleyi vurdu ve farkı bire indirdi.

2-2!

Trabzonspor 88. dakikada eşitliği yakaladı! Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sörloth sol ayağıyla çok sert vurdu ve skora dengeyi getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'lik beraberliği elde etti!

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak.

Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.