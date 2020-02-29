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Trabzon yoluna dolu  dizgin devam ediyor

 Trabzonspor evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 18:54
Trabzon yoluna dolu  dizgin devam ediyor

Trabzon yoluna dolu  dizgin devam ediyor

   Trabzonspor evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.Karşılaşmada 1-0 yenik duruma düşen borda mavililer maçın ikinci yarısında buldukları gollerle karşılaşmayı 5-2 kazanarak liderlik yarışında önemli bir engeli aştılar.

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Konuk ekip Çaykur Rizespor 36. dakikada Melnjak ile öne geçmesine rağmen ev sahibi Trabzonspor 65. dakikada Da Costa ile skoru eşitledi. Beraberlik golünün ardından sahada baskıyı arttıran Trabzonspor 70. dakikada Ekuban'ın attığı gol ile skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibi Trabzonspor 76. dakikada Sosa'nın penaltıdan attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı. Mücadelede son sözü 87. dakikada Nwakaeme söyledi ve Trabzonspor sahadan 5-2 galip ayrılan taraf oldu.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporÇaykur Rizespor
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