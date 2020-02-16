Trabzonsor 9 yıl aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu

Trabzonspor evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek 9 yıl aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu.Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Ligde 11. haftadan itibaren liderlik koltuğunun sahibi olan Sivasspor, bordo mavili ekibe 2-0 yenilince galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve liderlik koltuğunu rakibine devretti. Ligde üst üste 6. galibiyetini alan ve bir maçı eksik olmasına rağmen ligin yeni lideri olan Trabzonspor, 2010-11 sezonunun 29. haftasından sonra (298 hafta) ligde ilk kez bir haftayı lider kapatmış oldu.

Trabzonspor bu galibiyetle ligde üst üste altıncı maçını kazanırken bir maçı eksik olmasına rağmen puanını 44 yaptı ve ligin yeni lideri oldu. Sivasspor ise galibiyet hasaretini 4 maça çıkardı ve 42 puanla 3. sıraya geriledi.Trabzonspor böylece 2010-11 sezonu 29. haftasından sonra (298 hafta) ligde haftayı lider kapatmayı başarmış olduBordo mavili ekip gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken Sivasspor sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.