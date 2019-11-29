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Trabzonspor 0- Getafe 1

 Trabzonspor evinde Getafe'ye 1-0 yenildi.

Trabzonspor 0- Getafe 1

 Trabzonspor evinde Getafe'ye 1-0 yenildi.

29 Kasım 2019 Cuma 07:56
Trabzonspor 0- Getafe 1

Trabzonspor 0- Getafe 1

   Trabzonspor evinde Getafe'ye 1-0 yenildi.Trabzonspor Getafe maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde C Grubu heyecanı devam etti. Gruptan çıkma şansını yitiren 1 puanlı Trabzonspor, seyircisi önünde ülke puanı açısından da oldukça önemli bir teselli galibiyeti elde etmenin peşinde sahaya çıktı ancak gülen taraf konuk ekip Getafe oldu. 50’de Mata ile galibiyete uzanan İspanyol ekibi 9 puana çıktı. Grubun diğer maçında ise Getafe gibi 6 puanlı Krasnodar 10 puanla lider Basel’i 1-0 mağlup etti. İsviçre ekibi son maçlara 10 puanla lider giriyor. Getafe ve Krasnodar’ın ise 9’ar puanı var. İki takım final niteliğindeki maçta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise Basel’e konuk olacak.

TRABZONSPOR: Erce, Serkan, Ivanildo, Hosseini, Abdurrahim, Doğan, Kerem, Avdijaj, A. Parmak, Fıratcan, Muhammet

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GETAFE: Chichizola, Nyom, Dakoram, Gonzalez, Miramontes, Fajr, Arambarri, Kenedy, Portillo, Molina, Mata

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Bordalas

Sözcü

Son Güncelleme: 29.11.2019 08:29
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