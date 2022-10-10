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Trabzonspor 0 - Kasımpaşa 0

Spor Toto Süper Lig 9. hafta kapanış maçında Trabzonspor evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 21:57
Trabzonspor 0 - Kasımpaşa 0

Trabzonspor 0 - Kasımpaşa 0

   Spor Toto Süper Lig 9. hafta kapanış maçında Trabzonspor evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Hüseyin Göçek, Ekrem Kan ve Erdem Bayık  hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. Dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas sarı kart gördü.53. dakikada Kasımpaşa’da Mickael Tirpan sarı kart gördü.60. dakikada Trabzonspor’da Marek Hamsik ve Yusuf yazıcı oyundan çıktılar.Yerine Jean-Philippe Gbamin ve Umut Bozok oyuna girdiler.67. dakikada Kasımpaşa’da Valentin Eysseri sarı kart gördü.79. dakikada Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic oyundan çıktı.Yerine Aytaç Kara oyuna girdi.74. dakikada Trabzonspor’da Marc Bartra oyundan çıktı.Yerine Enis Bardhi oyuna girdi.75. dakikada Kasımpaşa’da Valentin Eysseric yerine Yunus Mallı oyuna girdi.83. dakikada Trabzonspor'da Maxi Gomez yerine Abdülkadir Ömür oyuna girdi.88. dakikada Kasımpaşa'da Mamadou Fall ve Bersant Celina yerine Tunay Torun ve Ahmet Engin oyuna girdi.90+2. dakikada Kasımpaşa'da Sadık Çiftpınar sarı kart gördü.

    Karşılaşmada golsüz sona erdi.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 17 yaparken, Kasımpaşa 13 puan oldu

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez 

Yedekler:Muhammet Taha Tepe, Stefano Denswil, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Yusuf Erdoğan, Mountassir Lahtimi, Umut Bozok, Jorge Djaniny    

Teknik Direktör:Abdullah Avcı

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Jeffrey Bruma, Mortadha Ben Ouannes, Sadık Çiftpınar, Florent Hadergjonaj, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Mickael Tirpan, Mamadou Fall, Stephane Bahoken, Bersant Celina   

Yedekler:Erdem Canpolat, Daniel Graovac, Ryan Donk, Tunay Torun, Yunus Mallı, Raoul Petretta, Aytaç Kara, Turgay Gemicibaşi, Ali Sühan Demirel, Ahmet Engin    

Teknik Direktör:Şenol Can

Süper Lig 9. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 9. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 10. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 10.10.2022 23:16
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKasımpaşa
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