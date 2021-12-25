Trabzonspor 0 - M.Başakşehir 0

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında en yakın takipçisi Konyaspor’a 9 puan fark atan lider Trabzonspor evinde Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.Karşılaşmanın 20. dakikasında Trabzonspor, gole çok yaklaştı.Dorukhan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üst direkten auta çıktı.31. dakikada Trabzonspor bir kez daha direğe takıldı.Cornelius'un yaptığı aşırtma vuruşta top direkten auta çıktı.32'. dakikada Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, sarı kart gördü.44'. dakikada Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye, sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha çok orta saha mücadelesi seyrettik.Her iki takımda gol yollarında başarılı olamadılar.89. dakikada Başakşehir'de Stefano Okaka hakeme itirazdan sarı kart gördü.Karşılaşma golsüz sona erdi.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Trondsen, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Djaniny, Cornelius

Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Gulbrandsen, Okaka

Süper Lig 19. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 19. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 20. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF