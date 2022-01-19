Trabzonspor 1 - Giresunspor 1
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu lideri Trabzonspor, 22. haftada evinde Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 4. dakikasında Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen sarı kart gördü.Karşılaşmada ilk yarıda her iki takımda gol yollarında başarılı olamadılar.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 68. dakikada Giresunspor, Umut Nayir ile 1-0 öne geçti.69 dakikada Giresunspor'da Serginho sarı kart gördü.77. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan sarı kart gördü.78. dakikada Trabzonspor, Andreas Cornelius ile skoru 1-1 yaptı.90. dakikada Giresunspor'da Zeki Yavru sarı kart gördü.Trabzonspor uzatma dakikalarında penaltı kazandı.Anastasios Bakasetas kullandığı penaltıyı Okan Koçuk kurtardı.Hakem penaltı atışı sonrası Var'a gitti ve penaltı atışını tekrarlattı.Anastasios Bakasetas kullandığı penaltıyı Okan Koçuk ikinci kez kurtardı.Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Visca, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Cornelius
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz, Zeki, Flavio, Diabate, Shapi, Sergio, Umut.
Süper Lig 22. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 23. Hafta Maç Programı;
Tablolar: