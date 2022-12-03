Trabzonspor 1 - Hull City 1
Trabzoonspor hazrlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 4. dakikasında Trabzonspor, Trezeguet ile 1-0 öne geçti.41. dakikada Hull City'de Harvey Vale, William Jarvis'in yerine oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor'da Vitor Hugo, Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Manolis Siopis ve Trezeguet oyundan çıktılar.Yerine Stefano Denswil, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Jean-Philippe Gbamin, Anastasios Bakasetas ve Yusuf Erdoğan oyuna girdiler.62. dakikada Trabzonspor'da Naci Ünüvar yerini Edin Visca'ya bıraktı.Aynı dakika içersinde Hull City'de Matt Ingram yerini Thimothee Lo-Tutala'ya bıraktı.
71. dakikada Hull City, Ozan Tufan'ın penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.77. dakikada Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Hull City'de Ryan Woods sarı kart gördü.Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Bruno Peres, Arif Boşluk, Manolis Siopis, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik, Naci Ünüvar, Umut Bozok, Trezeguet
Hull City:Matt Ingram, Lewie Coyle, Callum Elder, Alfie Jones, Sean McLoughlin, Ryan Longman, Jean Michael Seri, Regan Slater, Xavi Simons, Tyler Smith, William Jarvis 4