Trabzonspor 1 - Hull City 1

Trabzoonspor hazrlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 4. dakikasında Trabzonspor, Trezeguet ile 1-0 öne geçti.41. dakikada Hull City'de Harvey Vale, William Jarvis'in yerine oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor'da Vitor Hugo, Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Manolis Siopis ve Trezeguet oyundan çıktılar.Yerine Stefano Denswil, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Jean-Philippe Gbamin, Anastasios Bakasetas ve Yusuf Erdoğan oyuna girdiler.62. dakikada Trabzonspor'da Naci Ünüvar yerini Edin Visca'ya bıraktı.Aynı dakika içersinde Hull City'de Matt Ingram yerini Thimothee Lo-Tutala'ya bıraktı.

63. dakikada Trabzonspor'da Umut Bozok, Arif Boşluk ve Bruno Peres oyundan çıktılar.Yerine Emrehan Gedikli, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen oyuna girdiler.63. dakikada Hull City'de Jean Michael Seri, Regan Slater, Callum Elder, Alfie Jones, Sean McLoughlin, Lewie Coyle, Xavi Simons, Ryan Longman ve Tyler Smith oyundan çıktılar.Yerine Ozan Tufan, Oscar Estupinan, Brandon Fleming, Tobias Figueiredo, Jacob Greaves, Greg Docherty, Ryan Woods, Doğukan Sinik ve Cyrus Christie oyuna girdiler.

71. dakikada Hull City, Ozan Tufan'ın penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.77. dakikada Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Hull City'de Ryan Woods sarı kart gördü.Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Bruno Peres, Arif Boşluk, Manolis Siopis, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik, Naci Ünüvar, Umut Bozok, Trezeguet

Hull City:Matt Ingram, Lewie Coyle, Callum Elder, Alfie Jones, Sean McLoughlin, Ryan Longman, Jean Michael Seri, Regan Slater, Xavi Simons, Tyler Smith, William Jarvis 4