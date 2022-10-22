Trabzonspor 1 - Sivasspor 0
Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Trabzonspor evinde Sivasspor’u 1-0 yendi.Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.Karşılaşmanın 10.dakikasında Trabzonspor Marek Hamsik ile 1-0 öne geçti.33. dakikada Trabzonspor’da Eren Elmalı sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. Dakikada Trabzonspor’da Umut Bozok yerini Abdülkadir Ömür’e bıraktı.63. dakikada Sivasspor’da Charilaos Charisis ve Murat Paluli oyundan çıktılar.Yerine Max Gradel ve Abdül Keita oyuna girdiler.
74. Dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas ve Marek Hamsik oyundan çıktılar.Yerine Manolis Siopis ve Enis Bardhi oyuna girdiler.83. dakikada Sivasspor’da Clinton N’Jie oyundan çıktı.Yerine Karol Angielski oyuna girdi.87. dakikada Sivasspor’da Abdul Keita sarı kart gördü.88.. Dakikada Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt yerini Alaaddin Okumuş’a bıraktı.90+1. dakikada Trabzonspor'da Maxi Gomez sarı kart gördü.90+2. dakikada Trabzonspor'da Trezeguet yerini Doğucan Haspolat'a bıraktı.90+3. dakikada Sivasspor'da Max Gradel sarı kart gördü.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Sivasspor’u 1-0 yendi.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 21 yaparken, Sivasspor 10 puanda kaldı.
Teknik Direktör:Abdullah Avcı
Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Caner Osmanpaşa, Clinton N'Jie, Dia SabiA, Charilaos Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Mustapha Yatabare
Teknik Direktör:Rıza Çalımbay
Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF