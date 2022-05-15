Trabzonspor 2 - Altay 1

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. hafta maçında Şampiyon Trabzonspor, Altay'ı 2-1 yendi.Trabzonspor, küme düşen Altay karşısında maça üstün başladı. Orta sahadaki yıldızlarıyla topu ayağında tutan Bordo-Mavililer, henüz tehlikeli bir atak yakalayabilmiş değil. Marek Hamsik'in 15. dakikada yoğun penaltı itirazında bulunduğu pozisyonda ise hakem devam kararı verdi.19. dakikada Altay'ın tecrübeli futbolcusu İbrahim Öztürk ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.Trabzonspor bu golle 1-0 öne geçti.23. dakikada Trabzonspor'da Serkan Asan oyundan çıktı.Yerine Dorukhan Toköz oyuna girdi.41. dakikada Trabzonspor'da Marek Hamsik sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Altay'da Ceyhun Gülselam sarı kart gördü.70. dakikada Altay, Martin Rodriguez ile skoru 1-1 yaptı.72. dakikada Trabzonspor üç değişiklik birden yaprı.Marek Hamsik, Vitor Hugo ve Abdülkadir Ömür oyundan çıkarken, yerine Berat Özdemir,Hüseyin Türkmen ve Jorge Djaniny oyuna girdiler.79. dakikada Altay'da Cebrail Karayel oyundan çıktı.Yerine Eren Erdoğan oyuna girdi.84. dakikada Trabzonspor Anthony Nwakaeme'nin penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı.89. dakikada Altay'da Kazımcan Karataş ve Leandro Kappel oyundan çıktılar.yerine Efe Sarıkaya ve Nurettin Küçükdeniz oyuna girdiler.Karşılaşmadan Trabzonspor 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Ahmetcan, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Altay: Cihan, Eric, Thiam, İbrahim, Cebrail, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Poko, Rodriguez, Kappel

Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 37. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 38. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF