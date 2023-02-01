Trabzonspor 2 - Antalyaspor 0
Spor Toto Süper Lig 22. Hafta maçında Trabzonspor evinde Antalyaspor’u 2-0 yendi.Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzel hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 34. Dakikasında Trabzonspor Trezeguet ile 1-0 öne geçti.40. dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor’da Marc Bartra ve Abdülkadir Ömür oyundan çıktılar.Yerine Vitor Hugo ve Doğucan Haspolat oyuna girdiler.
59. Dakikada Antalyaspor’da Alassane Ndao, Ferdy ve Doğukan Sinik oyundan çıktılar.Yerine Admir Mehmedi, Shoya Nakajima ve Sherel Floranus oyuna girdiler.
80. Dakikada Antalyaspor’da Sam Person oyundan çıktı.Yerine Houssam Ghacha oyuna girdi.85.dakikada Trabzonspor’da Manolis Siopis oyundan çıktı.Yerine Jean Philippe Gbamin oyuna girdi.90+4. dakikada Naci Ünüvar ile Trabzonspor 2-0 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi.
Süper Lig 23.Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF