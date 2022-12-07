Trabzonspor 2 -Crystal Palace 2

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada yapılan hazırlık maçında Trabzonspor evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın 3. Dakikasında Trabzonspor, Trezeguet ile 1-0 öne geçti. 7. Dakikada Crystal Palace, Odsonne Edouard ile skoru 1-1 yaptı.23. dakikada Trabzonspor, Umut Bozok ile 2-1 one geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor’da Vitor Hugo ve Edin Visca oyundan çıktılar.Yerine Stefano Denswill ve Naci Ünüvar oyuna girdiler.62. dakikada Trabzonspor’da Uğurcan Çakır yerini Muhammet Taha Tepe’ye bıraktı.62. dakikada Crystal Palace’de Odsonne Edouard ve Jack Burland oyundan çıktılar.Jean-Philippe Mateta ve Joseph Whitworth oyuna girdiler.63. dakikada Trabzonspor’da Abdüllatif Ömür ve Bruno Perez yerini Doğucan Haspolat ve Yusuf Erdoğan’a bıraktı.

63. Dakikada Crystal Palace’de Jeffrey Schlupp yerini Will Hughes’e bıraktı.63. dakikada Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta ile skoru

2-2

yaptı.63. dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen oyundan çıktılar.yerine Bruno Peres, Marak Hamsik ve Enis Bardhi oyuna girdiler.Crystal Palace’de ise Cheick Oumar Doucour, Malcolm Ebiowei ve James Tomkins oyundan çıktılar.Yerine Luka Milivojevic, Eberechi Eze ve Kofi Balmer oyuna girdiler.

69. Dakikada Trabzonspor’da Jean-Philippe Gbamin yerini Taha Altıkardeş’e bıraktı.75. dakikada Crystal Palace’de Wilfried Zaha ve Michael Olise oyundan çıktılar.Yerine Tayo Adaramola ve Jairo Riedewald oyuna girdiler.78. dakikada Crystal Palace’de Joel Ward yerini John-Kymani Gordon’a bıraktı.81. dakikada Crystal Palace’de Nathaniel Clyde yerini jack-Wells-Morrison’a bıraktı.88. dakikada Trabzonspor'da Manolis Siopis yerini Caner Uzun'a bıraktı.89. dakikada Trabzonspor'da Umut Bozok yerini Engin Poyraz Efe Yıldırım'a bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Arif Boşluk, Manolis Siopis, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Jean-Philippe Gbamin, Umut Bozok, Trezeguet

Crystal Palace:Jack Butland, Joel Ward, James Tomkins, Marc Guehi, Nathaniel Clyne, Michael Olise, Jeffrey Schlupp, Odsonne Edouard, Malcolm Ebiowei, Cheick Oumar Doucoure, Wilfried Zaha