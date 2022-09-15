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Trabzonspor 2 - Kızılyıldız 1

UEFA Avrupa Ligi Grup H maçında Trabzonspor evinde Kızılyıldız'ı 2-1 yendi. 

15 Eylül 2022 Perşembe 21:27
Trabzonspor 2 - Kızılyıldız 1

Trabzonspor 2 - Kızılyıldız 1

    UEFA Avrupa Ligi Grup H maçında Trabzonspor evinde Kızılyıldız'ı 2-1 yendi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Sascha Stegemann, Christian Gittelmann ve Mark Borsch hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın 6. dakikasında Kızılyıldız'da Kings Kangwa sarı kart gördü.16. dakikada Trabzonspor, Marek Hamsik ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Kızılyıldaız'da Slavoljub Srnic yerini Aleksandar Katai'ya bıraktı.50. dakikada Trabzonspor’da Jorge Djaniny sarı kart gördü.52. dakikada Kızılyıldız’da Sekou Sanogo sarı kart gördü.59. dakikada Kızılyıldız’da Aleksandar Pesic ve Skeou Sanogo oyundan çıktılar.Yerine Kalifa Coulinaly ve İbrahim Mustagha oyuna girdiler.62. dakikada Trabzonspor’da Marek Hamsik ve Maxi Gomez oyundan çıktılar.Yerine Enis Bardhi ve Abdülkadir Ömür oyuna girdiler.63. dakikada Kızılyıldız’da Kings Kangwa ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

   68. Dakikada Trabzonspor Trezeguet ile skoru 2-0 yaptı.70. dakikada Trabzonspor’da Stryger Larsen oyundan çıkarken yerine Vitor Hugo oyuna girdi.Aynı dakika içersinde Kızılyıldız’da Osman Bukari oyundan çıktı.Yerine Veljko Nikolic oyuna girdi.79. dakikada Trabzonspor’da Jorge Djaniny ve Abdülkadir Ömür oyundan çıktılar.Yerine  Mountassir Lahtimi ve Umut Bozok oyuna girdiler.83. dakikada Kızılyıldız’da Aleksandar Katai sarı kart gördü.84. dakikada Kızılyıldız’da Guelor Kanga oyundan çıktı.Yerine Radovan Pankov oyuna girdi.89. dakikada Kızılyıldız Veljko Nikolic ile skoru 2-1 yaptı.Uzatma dakikalarında Trabzonspor’da Eren Elmalı sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Kızılyıldız’ı 2-1 yenerek ilk galibiyeti aldı.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 3 yaparak 2.  Sıraya yerleşirken, Kızılyıldız 0 puanla son sırada yer aldı.

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Jorge Djaniny, Trezeguet, Maxi Gomez    

Kızılyıldız:Milan Borjan, Aleksandar Dragovic, Nemanja Milunovic, Milan Rodic, Strahinja Erakovie, Guelor Kanga, Kings Kangwa, Sekou Sanogo, Osman Bukari, Slavoljub Srnic, Aleksandar Pesic    

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKızılyıldız
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