Trabzonspor 2 - Kızılyıldız 1
UEFA Avrupa Ligi Grup H maçında Trabzonspor evinde Kızılyıldız'ı 2-1 yendi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Sascha Stegemann, Christian Gittelmann ve Mark Borsch hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın 6. dakikasında Kızılyıldız'da Kings Kangwa sarı kart gördü.16. dakikada Trabzonspor, Marek Hamsik ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Kızılyıldaız'da Slavoljub Srnic yerini Aleksandar Katai'ya bıraktı.50. dakikada Trabzonspor’da Jorge Djaniny sarı kart gördü.52. dakikada Kızılyıldız’da Sekou Sanogo sarı kart gördü.59. dakikada Kızılyıldız’da Aleksandar Pesic ve Skeou Sanogo oyundan çıktılar.Yerine Kalifa Coulinaly ve İbrahim Mustagha oyuna girdiler.62. dakikada Trabzonspor’da Marek Hamsik ve Maxi Gomez oyundan çıktılar.Yerine Enis Bardhi ve Abdülkadir Ömür oyuna girdiler.63. dakikada Kızılyıldız’da Kings Kangwa ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Kızılyıldız’ı 2-1 yenerek ilk galibiyeti aldı.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 3 yaparak 2. Sıraya yerleşirken, Kızılyıldız 0 puanla son sırada yer aldı.
Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Jorge Djaniny, Trezeguet, Maxi Gomez
Kızılyıldız:Milan Borjan, Aleksandar Dragovic, Nemanja Milunovic, Milan Rodic, Strahinja Erakovie, Guelor Kanga, Kings Kangwa, Sekou Sanogo, Osman Bukari, Slavoljub Srnic, Aleksandar Pesic