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Trabzonspor 2 - MKE Ankaragücü 0

Spor Toto Süper Lig 33.hafta maçında Trabzonspor evinde MKE Ankaragücü’nü 2-0 yendi.

08 Mayıs 2023 Pazartesi 22:05
Trabzonspor 2 - MKE Ankaragücü 0

Trabzonspor 2 - MKE Ankaragücü 0

   Spor Toto Süper Lig 33.hafta maçında Trabzonspor evinde MKE Ankaragücü’nü 2-0 yendi.Şenol Güneş Kompleksi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 8.dakikasında Trabzonspor’da Doğucan Haspolat sarı kart gördü.10.dakikada MKE Ankaragücü’nde Stelios Kitsiou kırmızı kart gördü.45.dakikada Trabzonspor Umut Bozok ile 1-0 öne geçti.karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü’nde Ghayas Zahid yerini Lamine Diack’a bıraktı..48.dakikada MKE Ankaragücü’nde Taylan Antalyalı sarı kart gördü.56.dakikada MKE Ankaragücü’nde Atakan Çankaya yerini Giorgi Beridze’ye bıraktı.62.dakikada  Trabzonspor Umut Bozok ile skoru 2-0 yaptı.

   66.dakikada Trabzonspor’da Arif Boşluk yerini Edin Visca’ya bıraktı.74.dakikada Trabzonspor’da Marek Hamsik ve Mari Gomez oyundan çıktılar.Yerine Abdülkadir Ömür ve Philippe Ghamin oyuna girdiler. 77.dakikada MKE Ankaragücü’nde Giorgi Beridze ve taylan Antalyalı oyundan çıktılar.Yerine Fıratcan Üzüm ve Anastasios Chatzigiovannis oyuna girdiler.87.dakikada MKE Ankaragücü'nde Emre Kılınç yerini Pedro Moreira'ya bıraktı.90+3.dakşikada Trabzonspor'da Stryger Larsen ve Umut Bozok oyundan çıktılar.Yerine Serkan Asan ve Lazar Markovic oyuna girdiler.    

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde MKE Ankaragücü’nü 2-0 yendi Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48 yaparken, MKE Ankaragücü 35 puanda kaldı.

Süper Lig 34.Hafta Maç Programı; 

Tablo:TFF

Son Güncelleme: 08.05.2023 22:13
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMKE Ankaragücü
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