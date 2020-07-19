Trabzonspor 3 - Konyaspor 4

Trabzonspor Konyaspor'a 4-3 berabere yenildi.Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Trabzonspor oldu.Mücadelede dakikalar 12'yi gösterirken ev sahibi Trabzonspor Sörloth'un attığı gol ile 1-0 öne geçen taraf oldu. Mücadelede dakikalar 42'yi gösterirken Konyaspor Rijad Bajic'in attığı gol ile skoru eşitledi.

İkinci Yarı

Karşılaşmada dakikalar 56'yı gösterirken Campi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth, Anicic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti.Penaltıda topun başına geçen Alexander Sörloth düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşmada dakikalar 61'i gösterirken ev sahibi Trabzonspor Novak'ın attığı gol ile farkı ikiye çıkardı.81. dakikada Konyaspor Levan Shengelia ile farkı yeniden 1'e indirdi.3-2.Karşılaşmanın 88. dakikasında Nejc Skubic maçta skoru 3-3 yaptı.91. dakikada Thuram Konyaspor'u 4-3 öne geçiren golü attı.Kaşılaşma bu sonuçla tamamladı.Bu sonuçla Trabzonspor puanı 62'de kalırken Konyaspor 36 puana çıkardı..

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil, Campi, Costa, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

İH KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic.