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Trabzonspor 3 puanı 2 golle aldı

Ev sahibi Trabzonspor nefes kesen karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor 3 puanı 2 golle aldı

Ev sahibi Trabzonspor nefes kesen karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 21:24
Trabzonspor 3 puanı 2 golle aldı

Trabzonspor 3 puanı 2 golle aldı

  Ev sahibi Trabzonspor nefes kesen karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 44'te Abdülkadir Ömür ve 78'de Pereira kaydetti. Konuk ekibin tek golü 89'da Eren'den geldi. Ev sahibi, gelecek hafta İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi moral depoladı.Trabzonspor, konuğu Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek üç puana uzandı. Gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi moral depolayan Fırtına, dört puana yükseldi.Dk. 3: Maça hızlı başlayan Trabzonspor, Ekuban'ın pasında Sörloth ile gole yaklaştı ancak Sörloth, Farnolle'ü geçtikten sonra topu oyunda tutamadı.Dk. 26: Yeni Malatyaspor etkili geldi. Fofana, topla savunmanın arasından ceza sahasına girmeyi başardı. Şut şansı da buldu ancak kaleci Uğurcan, yakın mesafeden Fofana'nın vuruşunda başarılı oldu.Dk. Rakip yarı alanda Jahovic'ten topu kapan Sosa, Nwakaeme'yi gördü. Nwakaeme'den topu tekrar alan Sosa'nın sol kanattan yaptığı ortaya etkili bir kafa vuruşu yapan Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Dk. 54: Pereira'nın enfes ortasında Nwakaeme'nin yakın mesafeden markaj altında yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.Dk. 70: Malatya yine Moryke Fofana ile gole yaklaştı. Fofana'nın şutu Hosseini'ye de çarptı ve üst direkten dışarı gitti!Dk. 78:Dk. 89:Yeni Malatyaspor, son bölümde Eren Tozlu'yla farkı bire indirdi. 67'de girip 77'de sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil olan Eren, takımını maçta tuttu. Pereira getirdi, Yusuf Sarı'ya verdi, Yusuf da tekrar Pereira'yı buldu ve fark, deneyimli savunmacının düzgün vuruşuyla ikiye çıktı. 

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporYeni Malatyaspor
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