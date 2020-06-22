Trabzonspor'a Alanya'da son dakikada şoku

Trabzonspor liderlik yarışında Alanya deplasmanında son dakika golü ile ağır yara aldı.Lider olarak geldiği Alanya deplasmanında 2-2 berabere kalan Trabzonspor liderlik yarışında kritik 3 puandan oldu.Trabzonspor maçta golü erken buldu.Karşılaşmanın 6. dakikasında Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.. Alanyaspor,bu gole 45+1. dakikada Cisse ile beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci Yarı

Trabzonspor, 50. dakikada Novak ile skoru 2-1 yaptı. Trabzonspor'da Hosseini, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aytemiz Alanyaspor'dan Nsakala, 82. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında (90+5) Bakasetas durumu 2-2 yaptı.Bu sonuçla Trabzospor puanını 57 yaparken, Alanyaspor 44 puanını yaptı.

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth