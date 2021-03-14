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Trabzonspor ağır yara aldı

Süper Lİg 30. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.

14 Mart 2021 Pazar 18:01
Trabzonspor ağır yara aldı

Trabzonspor ağır yara aldı

   Süper Lig 30. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak puanları paylaştı.Trabzonspor bu sonuçla şampiyonluk yarıında önemli bir yara aldı.Karşılaşmanın 5. dakikasında ilk tehlikeli atağı BB Erzurumspor gerçekleştirdi.Emrah Başsan'ın şutunu Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, kurtardı.40. dakikada BB Erzurumspor'un atağında  El Kabir'le fırsattan yararlanamadı.Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

      Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibi karşısında baskısını artıran BB Erzurumspor, 72. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortaya savunmadan gelen Teikeu yükseldi ancak kafa vuruşu direğin hemen üstünden dışarı çıktı.77. dakikada BB Erzurumspor hızlı hücumunda Aatif'in kale ağzına çevirdiği topu Buğra Çağıran ağlarla buluşturmak istedi ancak araya giren Hüseyin'in müdahalesiyle top dışarı çıktı.Trabzonspor 80. dakikada maçtaki en net fırsatını yakaladı. BB Erzurumspor savunmasının arkasına sarkan Djaniny, sert şutunda çerçeveyi bulamadı.

   Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 52'ye, BB Erzurumspor ise 27'ye yükseltti.Önümüzdeki hafta Trabzonspor evinde MKE Ankaragücü ile oynarken, BB Erzurumspor deplasamanda Antalyaspor'la oynayacak.

BB Erzurumspor:Szumski, Butko, Petru Boumal, El Kabir, Emrah Başsan, Berdich, Leo, Teikeu, Osman Çelik, Chahechouhe ve Cenk Ahmet Alkılıç

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marlon, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Nwakaeme, Bakasetas, Ekuban, Djaniny Samedo, Yunus Mallı, Edgar le ve Abdulkadir Parmak 

Son Güncelleme: 14.03.2021 18:14
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBB Erzurumspor
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