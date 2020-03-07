Trabzonspor ağır yara aldı

Trabzonspor şampiyonluk yarışında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak önemli puan kaybetti.Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken bordo-mavililer şampiyonluk yarışında yara aldı.

Trabzonspor'un 90+2'de Nwakaeme ile bulduğu gol, VAR'da iptal oldu! Pozisyon öncesinde Abdulkadir Ömür'ün rakibine faul yaptığı gerekçesiyle, Gaziantep FK oyuncuları yoğun itirazda bulundu. Ardından VAR ekranından pozisyonu detaylı inceleyen hakem Halis Özkahya golü iptal ederken faul kararı verdi.Trabzonspor, 22. dakikada Ekuban'ın şık kafa vuruşuyla 1-0 öne geçmeyi başardı.Maç boyunca temponun yüksek olduğu mücadelede, bordo-mavililer topa hakim olan taraf olsa da maç boyunca sadece 2 isabetli şut çekebildi.

Gaziantep FK, 53. dakikada Kayode de kafa vuruşuyla skora denge getirdi.İkinci yarıda iki takım da rakip kalelerde tehlikeli pozisyonlar yakalasa da skoru değiştiren gol gelmedi.Bu sonucun ardından Gaziantep 32 puanla 9. sırada haftayı tamamladı. Bir maçı eksik olan Trabzonspor ise 49 puana yükseldi.Trabzonspor, Çarşamba günü erteleme maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken; 15 Mart Pazar günü de BAşakşehir'i sahasında konuk edecek.

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