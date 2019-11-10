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Trabzonspor, Alanyaspor'a geçit vermedi

Trabzonspor evinde Alanyaspor'u 1-0 yendi.

Trabzonspor, Alanyaspor'a geçit vermedi

Trabzonspor evinde Alanyaspor'u 1-0 yendi.

10 Kasım 2019 Pazar 18:35
Trabzonspor, Alanyaspor'a geçit vermedi

Trabzonspor, Alanyaspor'a geçit vermedi

Trabzonspor evinde Alanyaspor'u 1-0 yendi.Trabzonspor uzun süre 10 kişi oynadığı maçta ligin flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. 2 kırmızı kart, 2 penaltının verildiği nefes kesen maçta bordo mavililer seyircisi önünde kazanarak 3 puanı aldı. Fırtına 19 puanla ligde 3. sıraya yerleşirken milli ara öncesi aynı puanda kalan Alanyaspor'u geride bıraktı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlik ile sona erdi. 

İkinci yarının 67. dakikasında Trabzonspor, Majid Hosseini'nin penaltıdan attığı golle ile 1-0 öne geçti. 81. dakikada Junior Fernandes üst üste gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Uğurcan Çakır, 82. dakikada gördüğü sarı kart ile MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü. VAR incelemesi sonrası Bordo - Mavililer penaltı kazanırken topun başına gelen Hosseini'nin 83. dakikada kullandığı penaltıda Aytemiz Alanyaspor kalecisi Marafona kalesini gole kapattı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 

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Son Güncelleme: 10.11.2019 18:41
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