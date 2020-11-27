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Trabzonspor Ankara'dan 3 puanla dönüyor I MKE Ankaragücü 0-Trabzonspor 1

Trabzonspor Abdullah Avcu yönetiminde iikinci maçından da üç puanla çıktı.

27 Kasım 2020 Cuma 21:52
Trabzonspor Ankara'dan 3 puanla dönüyor I MKE Ankaragücü 0-Trabzonspor 1

Trabzonspor Ankara'dan üç puanla dönüyor I MKE Ankaragücü 0-Trabzonspor 1

   Trabzonspor Abdullah Avcu yönetiminde iikinci maçından da üç puanla çıktı.Göztepe yenilgisi sonrasında Fuat Çapa ile yollarını ayırıp Mustafa Dalcı ile anlaşan Ankaragücü, ligin ilk galibiyetini almak için çıktığı maçta hedefine ulaşamadı.

Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 2. lig maçında yine kazandı. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü 45+1’de Lewis Baker şık frikik golüyle getirdi.

    Trabzonspor’da Joao Pereira 71 ve 90. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı. Portekizli futbolcu Süper Lig’de ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

Trabzonspor bu galibiyetle 12 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 12. sıraya çıktı. Ankaragücü ise 8. maçında da galibiyet göremeyerek 2 puanla son sırada kaldı.

Ankaragücü ligin 11. haftasında Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda; Trabzonspor ise Pazartesi günü Sivasspor ile sahasında karşılaşacak.

 

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Orkan Çınar (Adzic dk. 74), Lobjanidze (Paintsil dk. 69), Alper Potuk (Emre Güral dk. 69), Borven (Merikani dk. 59), Voca (Şahverdi Çetin dk. 74), Sarlija, Kitsiou

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Xavier, Baker, Abdülkadir Ömür (Medeiros dk. 88), Hugo, Ekuban (Bilal Başacıkoğlu dk. 84), Ie, Pereira, Abdülkadir Parmak, Afobe (Semedo dk. 73), Nwakaeme

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Gol: Baker (dk. 45) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Pereira (dk. 90) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Sarlija, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Pereira, Uğurcan Çakır, Semedo (Trabzonspor)

Son Güncelleme: 27.11.2020 23:17
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMKE Ankaragücü
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