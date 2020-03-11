Trabzonspor, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Trabzonspor erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna yeniden oturdu.Süper Lig'in 19. haftasında deprem nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçında gülen taraf bordo-mavili ekip oldu. Malatya deplasmanından üç puanla dönen Trabzonspor, zirveye yerleşti.

Bu galibiyetle puanını 52 yapan Trabzonspor, aynı puana sahip Medipol Başakşehir'i averajla geçerek ligde 1. sıraya yükseldi. 25 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise 13. sırada kaldı ve düşme hattına iyice yaklaştı.İlk yarım saatte bulduğu gollerle rahatlayan Trabzonspor, Sörloth'un sakatlanıp çıkmasını ardından bir süre oyunun kontrolünü rakibine verdi. Ancak ikinci yarıda yeniden toparlanan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a adeta pozisyon vermeden maçı kazanmayı başardı.

Maça iyi başlayan Trabzonspor, kaptan Sosa'nın önderliğinde oldukça etkili oldu. Önce Novak'ın golüne asist yapan Sosa, daha sonra kullandığı serbest vuruştan attığı şık golle ilk yarım saatte Trabzonspor'u 2-0 öne geçirdi.Geriye düştükten sonra risk almaya başlayan ve Trabzonspor kalesinde etkili ataklar geliştiren Yeni Malatyaspor, 44. dakikada Umut Bulut'un golüyle farkı bire indirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Nwakaeme ile bir gol daha bulan Tranzonspor, iyice rahatladı. Yeni Malatyaspor'un oyundan düşmesiyle oldukça net fırsatlar yakalayan konuk ekip, daha farklı kazanabileceği maçı 3-1 galip tamamladı.Şampiyonluk yarışında hata yapmayan Trabzonspor, zirveye yerleşirken, rakibini de ateşe aldı. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Yeni Malatyaspor ile düşme hattı arasındaki puan farkı 2'ye indi.

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