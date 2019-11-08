Trabzonspor Avrupa defterini Rusya'da kapadı

Trabzonspor Rus temsilcisi Krasnodar'a 3-1 yenilerek Avrupa defterini kapadı.Krasnodar Trabzonspor karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam etti. Eksikleri bulunan Trabzonspor, zorlu karşılaşmaya rotasyon ağırlıklı oldukça genç bir kadroyla çıktı. Temsilcimiz sahadan 3-1 yenik ayrıldı ve gruptan çıkma şansını yitirdi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, grubundaki dördüncü maçında Rus ekibi Krasnodar'a konuk oldu. Bordo-mavililer rotasyon kadrosuyla çıktıkları maçı 3-1'lik skorla kaybetti.

Temsilcimiz bu sonuçla bir puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını yitirdi. Grubun diğer maçında ise Basel, konuğu Getafe'yi 2-1 mağlup etti. Basel 10 puana yükseldi. İkinci Getafe ve üçüncü Krasnodar'ın ise 6'şar puanı bulunuyor.

Trabzonspor çok sayıda eksikle Rusya'ya giderken bordo-mavililerde Daniel Sturridge, Jose Sosa, Joao Pereira, John Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi sakatlıklarından ötürü Krasnodar karşısında forma giyemedi.

Erce Kardeşler, sol bek Abdurrahim Dursun, sağ bek Serkan Asan ve forvet Muhammet Akpınar, ilk kez resmi maçta forma giyen isimler oldu.

(Skor)