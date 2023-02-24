Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti

Trabzonspor, 1-0'ın rövanşında konuk olduğu Basel'e 2-0 mağlup olarak UEFA Konferans Ligi'nden elendi. Sayısız gol pozisyonuna giren, bir penaltı kaçıran, bir penaltısı ve bir golü VAR'dan dönen Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti.

Karşılaşmanın 13.dakikasında Basel Mohamed Zeki Amdouni ile 1-0 öne geçti.15.dakikada Trabzonspor’da Doğucan Haspolat sarı kart gördü.27.dakikada Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile penaltı atışından yararlanamadı.29.dakikada Trabzonspor’da Stryger Larsen sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Basel’in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor’da Vitor Hugo oyundan çıktı.Yerine Bruno Peres oyuna girdi.60.dakikada Basel’de Taulant Xhaka sarı kart gördü.61.dakikada Trabzonspor’da Manolis Siopis oyundan çıktı.yerine Umut Bozok oyuna girdi.

64. Dakikada Basel’de Hugo Novos Ramos ve Taulant Xhaka oyundan çıktılar.Yerine Dan Ndoye ve Darian Males oyuna girdiler.69.dakikada Basel’de Anton Kade oyundan çıktı.Yerine Sergio Lopez Galache oyuna girdi.

76.dakikada Trabzonspor’da Doğucan Haspolat oyundan çıktı.Yerine Yusuf Yazıcı oyuna girdi.76.dakikada Basel, Andi Zegiri ile skoru 2-0 yaptı.81.dakikada Basel’de Darian Males sarı kart gördü.81.dakikada Trabzonspor’da Stryger Larsen ve Abdülkadir Ömür oyundan çıktılar.Eren Elmalı ve Enis Bardhi oyuna girdiler.

83.dakikada Basel’de Andi Zegiri oyundan çıktı.Yerine Kasim Nuhu oyuna girdi.88.dakikada Basel’de Dan Ndoye sarı kart gördü.90.dakikada Basel’de Bradley Fink sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Basel karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.