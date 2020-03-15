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Trabzonspor, Başakşehir puanları paylaştı

Trabzonspor evinde oynadığı karşılaşmada Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

15 Mart 2020 Pazar 18:21
Trabzonspor, Başakşehir puanları paylaştı

Trabzonspor, Başakşehir puanları paylaştı

   Trabzonspor evinde oynadığı karşılaşmada Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.Trabzonspor Başakşehir maçı ile Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam etti. Şampiyonluk yarışının en kritik maçlarından biri olan müsabaka 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Ev sahibi Fırtına da Boz Baykuşlar da 53 puana yükseldi ve taraflar zirveyi paylaşmaya devam etti.

   Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Topladıkları 52'şer puanla iki zirve ortağını bir araya getiren dev maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Bu sonuçla iki takım 53'er puana yükselirken sezonun ilk yarısında oynanan maçın 2-2 bitmesiyle ikili averajda da iki takım eşit konuma geldi.

   Başakşehir, 56'da Demba Ba'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçerken Martin Skrtel'in 63'te kendi kalesine kaydettiği gol maçın skorunu tayin etti. İki takım da zaman zaman etkili olurken taraflar denk bir görüntü çizdi.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBaşakşehir
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