Trabzonspor, Başakşehir puanları paylaştı
Trabzonspor evinde oynadığı karşılaşmada Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.Trabzonspor Başakşehir maçı ile Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam etti. Şampiyonluk yarışının en kritik maçlarından biri olan müsabaka 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Ev sahibi Fırtına da Boz Baykuşlar da 53 puana yükseldi ve taraflar zirveyi paylaşmaya devam etti.
Başakşehir, 56'da Demba Ba'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçerken Martin Skrtel'in 63'te kendi kalesine kaydettiği gol maçın skorunu tayin etti. İki takım da zaman zaman etkili olurken taraflar denk bir görüntü çizdi.
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