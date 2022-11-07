Trabzonspor, Basel ile eşleşti

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu'nda Trabzonspor, Basel ile eşleşti.Temsilcimiz Trabzonspor'un mücadele edeceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA merkezinde gerçekleştirildi.UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu'na katılmaya hak kazanan Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile eşleşti.



Temsilcimiz Trabzonspor bu turdaki ilk maçını 16 Şubat 2023 Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde, rövanş maçını ise 23 Şubat 2023 Perşembe günü St. Jakob-Park'ta oynayacak.



Kura çekiminin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:



Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika)



Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre)



Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)



Bodø/Glimt (Norveç) - Lech Poznań (Polonya)



Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya)



AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna)



Sheriff Tiraspol (Moldova) - Partizan (Sırbistan)



Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika)



Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya ekibi Roma'nın kazandığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

(TFF)