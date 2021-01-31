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Trabzonspor, Beşiktaş'ı liderlikten etti

Süper Lig 22. haftasında Beşiktaş, evinde oynadığı karşılaşmada Trabzonspor'a 2-1 yenilerek hem 9 maçlık yenilmezlik serisinden, hem de liderlik koltuğundan oldu.

31 Ocak 2021 Pazar 21:06
Trabzonspor, Beşiktaş'ı liderlikten etti

Trabzonspor, Beşiktaş'ı liderlikten etti 

   Süper Lig 22. haftasında Beşiktaş, evinde oynadığı karşılaşmada Trabzonspor'a 2-1 yenilerek hem 9 maçlık yenilmezlik serisinden, hem de liderlik koltuğundan oldu.

 Karşılaşmada Beşiktaş 29. dakikada Vincent Aboubakar 1-0 öne geçti.Trabzonspor Nwakaeme’nin şutunda Montero’ya çarptı ve durum 1-1 oldu.İlk yarı bu skorla sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 63. dakikada Trabzonspor  Vitor Hugo ile skoru 2-1yaptı.Mücadelenin 77. dakikasında Dorukhan Toköz’ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş beraberlik golünü bulamayınca Trabzonspor sahadan galip ayrıldı.

   Bu sonuçla liderlik koltuğunu Fenerbahçe’ye kaptıran ve 9 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Beşiktaş 44 puanla ikinci sırada kaldı. Trabzonspor ise, 36 puana ulaşarak 5. sıraya yerleşti. Siyah beyazlılar bir sonraki maçında Antalyaspor’a konuk olurken, Trabzonspor sahasında Denizlispor’u ağırlayacak.

   

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTrabzonspor
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