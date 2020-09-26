Trabzonspor bu sezon ilk galibiyetini aldı

Trabzonspor bu sezon ilk galibiyetini Yeni Malatyaspor karşısında aldı.Trabzonspor, 24. dakikada Afobe ile 1-0 öne geçti. 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Afobe, farkı ikiye çıkardı. Yeni Malatyaspor'un Adem Büyük ile bulduğu gol VAR uyarısı sonrası iptal edildi. Trabzonspor, Nwakaeme'nin 45+3. dakikada attığı golle soyunma odasına 3-0 önde girdi. Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor. Yeni Malatyaspor, 74. dakikada penaltıdan Adem Büyük'ün attığı golle skoru 3-1 yaptı.Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Abdülkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Afobe

YEDEKLER: Erce, Campi, Abdurrahim, Atakan, Ahmet Canbaz, Bilal, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Plaza, Safa,

TEKNİK DİREKTÖR: Eddie Newton

YENİ MALATYASPOR: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh

YEDEKLER: Abdulsamet, Eray, Berk, Fernando, Umut, Lukoki, Zeki, Mustafa, Bülent, Jetmir

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu