Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Trabzonspor bu sezon ilk galibiyetini aldı

Trabzonspor bu sezon ilk galibiyetini Yeni Malatyaspor karşısında aldı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 20:33
Trabzonspor bu sezon ilk galibiyetini aldı

Trabzonspor bu sezon ilk galibiyetini aldı

   Trabzonspor bu sezon ilk galibiyetini Yeni Malatyaspor karşısında aldı.Trabzonspor, 24. dakikada Afobe ile 1-0 öne geçti. 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Afobe, farkı ikiye çıkardı. Yeni Malatyaspor'un Adem Büyük ile bulduğu gol VAR uyarısı sonrası iptal edildi. Trabzonspor, Nwakaeme'nin 45+3. dakikada attığı golle soyunma odasına 3-0 önde girdi. Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor. Yeni Malatyaspor, 74. dakikada penaltıdan Adem Büyük'ün attığı golle skoru 3-1 yaptı.Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Abdülkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Afobe

YEDEKLER: Erce, Campi, Abdurrahim, Atakan, Ahmet Canbaz, Bilal, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Plaza, Safa,

TEKNİK DİREKTÖR: Eddie Newton

YENİ MALATYASPORHerrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh

YEDEKLER: Abdulsamet, Eray, Berk, Fernando, Umut, Lukoki, Zeki, Mustafa, Bülent, Jetmir

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatayspor tutulmuyor
Hatayspor tutulmuyor
Göztepe uzatmalarda kaybetti
Göztepe uzatmalarda kaybetti
Medipol Başakşehir 3'te sıfır yaptı
Medipol Başakşehir 3'te sıfır yaptı
Aytemiz Alanyaspor'dan erken veda
Aytemiz Alanyaspor'dan erken veda
Beşiktaş penaltı atışlarında kaybederek elendi
Beşiktaş penaltı atışlarında kaybederek elendi
Aslan turu geçti
Aslan turu geçti
BMW Golf Cup Türkiye elemeleri başlıyor
BMW Golf Cup Türkiye elemeleri başlıyor
Fenerbahçe şaşırttı | Fenerbahçe 0 - Hatayspor 0
Fenerbahçe şaşırttı | Fenerbahçe 0 - Hatayspor 0
15. İstanbul Yarı Maratonu'nuna İBB'li sporcular damgasını vurdu
15. İstanbul Yarı Maratonu'nuna İBB'li sporcular damgasını vurdu
Galatasaray 2'de 2 yaptı...Medipol Başakşehir 0 - Galatasaray 2
Galatasaray 2'de 2 yaptı...Medipol Başakşehir 0 - Galatasaray 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim