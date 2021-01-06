Trabzonspor çıkışını sürdürdü I Trabzonspor 1- Göztepe 0

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi evinde 1-0 yendi.Karşılaşmanın 12. dakikasında Halil Akbunar, Göztepe adına golü kaçırdı.28. dakikada gösterdiğinde Trabzonspor, Ekuban ile 1-0 öne geçti.

Trabzonspor karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başladı. Sol kanattan gelişen atakta Nwakaeme'nin yaptığı vuruş direğe çarptı ve dışarı çıktı.Uzatma dakikalarında Göztepe gole çok yaklaştı. Ideye'nin yaptığı kafa vuruşunu Uğurcan Çakır parmaklarının ucuyla çıkardı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı. Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor, son 5 haftada 4. galibiyetini aldı ve puanını 26'ya çıkardı. İzmir ekibinin ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.