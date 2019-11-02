Trabzonspor'da ağır kayıp

Trabzonspor evinde Göztepe'ye 1-0 yenilerek Lig yarışında büyük bir yara aldı. TFF Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Göztepe, deplasmanda konuk olduğu karşılaşmada Trabzonspor'u Jerome'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi bu sezon sahasında ilk kez kaybetti ve ikinci yenilgisini aldı.

Sahasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, rakibine mağlup olarak liderlik koltuğuna oturma fırsatını tepti. Zorlu deplasmanda Jerome'un golüyle galip gelen Göztepe, Beto'nun yıldızlaştığı maçta kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmaya Trabzonspor hızlı başladı. 8. dakikada Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşunun ardından savunma topu uzaklaştırdı ve Trabzonspor hızlı hücum fırsatı yakaladı. Süratle ilerleyen Yusuf Sarı atağa destek veren Sörloth'a güzel bir pas yolladı. Norveçli golcü sol taraftan ceza sahasına girerken kademeye giren Gassama son anda ayak koyarak rakibine fırsat vermediDuran toplarla etkili olmaya çalışan Göztepe, 26. dakikada kornerden gole yaklaştı. Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Alpaslan Uğurcan'dan önce kafayı vurdu fakat top üstten dışarı gitti. Göztepe, Trabzonspor karşısında öne geçmeyi başardı. Ani gelişen Göztepe atağına destek veren ve sağ tarafta topla buluşan Gassama ceza sahasına kavisli bir orta yolladı. Kale sahasında uygun durumda bulunan Jerome düzgün bir tek vuruşla Uğurcan'ı mağlup etti ve takımını 31. dakikada öne geçirdi.Baskısını arttıran Trabzonspor, ataklarını sıklaştırdı. 36. dakikada ceza sahasının biraz gerisinde topla buluşan Doğan şutunu attı ama sağına iyi uzanan Beto topu kornere çeldi.

İkinci Yarı

İkinci yarıda iki oyuncu değişikliği birden yapan ve Avdijaj ile Kamil Ahmet'i oyuna alan Trabzonspor, rakibine büyük baskı yaparak başladı. SAvunmasını öne çıkaran Trabzonspor, rakibine geniş alan bıraktı.Bu alanı değerlendiren Göztepe, ikinci gole 53. dakikada yaklaştı. Sağ kanattan Murat'ın yaptığı ortada Halil topu kafayla dışarı çevirdi. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Soner sol ayağıyla etkili bir vuruş yapamadı.Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda oyun devam etti. 56. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sörloth kendini yerde buldu ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.Beraberlik golü için saldıran Trabzonspor, 68. dakikada tehlikeli geldi. Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortada top önce ön direkteki Sörloth ardından da arka direkteki Nwakaeme'nin önünden geçti ve oyun alanını terk ettiBu pozisyondan beş dakika sonra Trabzonspor, inanılmaz bir fırsattan yararlanamadı. Sağ tarafta topla buluşan Yusuf Sarı son çizgiye inip içeri çevirdi. Arka direkte topu önünde bulan Avdijaj şutunu atarken kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkarmayı başardı. Trabzonspor'un geliştirdiği atakta Beto yine gole izin vermedi. Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortada Koray etkili bir kafa vuruşu yaptı ama kaleci Beto'dan harika bir kurtarış geldi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla puanını 12 yapan Göztepe, maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. 16 puanda kalan Trabzonspor, 4. sırada yer aldı.

Stat: Medical Park Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Novak, Sosa, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Sörloth Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Borges, Castro, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Mossoro, Jerome Gol: Dk. 31 Jerome (Göztepe)

(Ajansspor)