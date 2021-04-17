Trabzonspor'da beraberlik serisi devam ediyor
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.Ligde oynadığı son 3 maçta berabere kalan ve 6 puan kaybeden bordo mavililer üst üste 4’üncü maçında da 1 puana razı oldu.Karşılaşmanın 22. dakikasında Trabzonspor, Djaniny ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Trabzonsor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.
90+6’da bu kez penaltı noktasına gelen Boupendza topu ağlara göndermeyi başardı ve beraberliği sağladı. Maçın son dakikalarında yediği golle büyük bir şok yaşayan Trabzonspor son dakikalarda galibiyet için yüklense de üstünlük sayısını bulamadı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 59’a çıkarırken Hatayspor ise 49 puan yaptı.36 hafta Trabzonspor, Galatasaray ile deplasmanda oynarken, Hatayspor evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.
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