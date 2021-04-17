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Trabzonspor'da beraberlik serisi devam ediyor

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

17 Nisan 2021 Cumartesi 18:10
Trabzonspor'da beraberlik serisi devam ediyor

Trabzonspor'da beraberlik serisi devam ediyor

   Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.Ligde oynadığı son 3 maçta berabere kalan ve 6 puan kaybeden bordo mavililer üst üste 4’üncü maçında da 1 puana razı oldu.Karşılaşmanın 22. dakikasında Trabzonspor, Djaniny ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Trabzonsor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.  

    Larşılaşmada ikinci yarıda çok sert mücadelelerin yaşandı.Maçın uzatma dakikalarında Hatayspor’un golcüsü Boupendza bordo mavililerin ceza sahası içinde Baker’ın yaptığı müdahale ile yerde kaldı.Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Bordo mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır, Diouf’un kullandığı penaltıyı ayaklarıyla çıkardı.Ancak VAR’dan ceza sahasına giren oyuncular olduğu yönünde bir uyarı gelince atış tekrarlatıldı.

90+6’da bu kez penaltı noktasına gelen Boupendza topu ağlara göndermeyi başardı ve beraberliği sağladı. Maçın son dakikalarında yediği golle büyük bir şok yaşayan Trabzonspor son dakikalarda galibiyet için yüklense de üstünlük sayısını bulamadı.

   Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 59’a çıkarırken Hatayspor ise 49 puan yaptı.36 hafta Trabzonspor, Galatasaray ile deplasmanda oynarken, Hatayspor evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporHatayspor
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