Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Trabzonspor'da şok istifa

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman görevinden istifa etti.

29 Aralık 2019 Pazar 20:36
Trabzonspor'da şok istifa

Trabzonspor'da şok istifa
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman görevinden istifa etti.Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman görevinden ayrıldı. Karaman akşam saatlerinde kulüpteki personelle vedalaşarak tesislerden ayrıldı. BeIN Sports’un son dakika olarak geçtiği bilgilere göre Karaman, Trabzonspor’dan sezonuna kadar olan alacaklarını almak şartıyla görevden ayrıldı.

Zirvenin 5 puan gerisinde yer alan bordo-mavili takımda Karaman’ın Kayserispor maçı sonrasındaki sözleri, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Konyaspor maçındaki oyunun beğenmemesine açıkça cevap olarak yorumlanmıştı.

AHMET AĞAOĞLU NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Konyaspor galibiyeti sonrasındaki sözleri şöyleydi;

“Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor’un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor.”

ÜNAL KARAMAN’IN KAYSERİSPOR MAÇI SONRASINDAKİ CEVABI

Ünal Karaman, Konyaspor maçı sonrası kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oynanan futbolu eleştirmesine yönelik soruya, “3 gün sonra duydum. Elbette ki üzerime alıyorum. Bu takımın teknik sorumlusu olarak sinecek değilim. Ama bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturdukları koltuklar, bulunduğu pozisyonlar taraftar kimliğinin hiçbir zaman önüne geçmiyor. Her ne kadar Sayın Başkan böyle bir ifade kullanmış olsa da başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Taraftarın her türlü söylemine saygı duyuyoruz, anlayışla karşılıyoruz. Sonuçta ‘taraftardır, normaldir' diyoruz. Eğer başkan olarak bir araya geldiğimiz ortam içinde kullanacak olursa sizler önünde söylemem ama konuşacağımız özelde söyleyeceğim şeyler olabilir. Her taraftarın söylemine cevap verecek pozisyonda görmüyorum kendimi. Kapalı kapılar ardında Sayın Başkan'la her şeyi konuşuyoruz ama anlamak istediği konular varsa, yine cevap verip konuşabiliriz” cevabını verdi.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporÜnal Karaaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe deplasman da galip
Fenerbahçe deplasman da galip
Alanyaspor son dakikada güldü
Alanyaspor son dakikada güldü
Gaziantep, Malatya puanları paylaştı
Gaziantep, Malatya puanları paylaştı
İlk yarının kralı Sivasspor
İlk yarının kralı Sivasspor
Aslan farklı kazandı
Aslan farklı kazandı
Trabzonspor evinde Farklı kazandı
Trabzonspor evinde Farklı kazandı
Medipol Başakşehir Kasımpaşa'yı Farklı yendi
Medipol Başakşehir Kasımpaşa'yı Farklı yendi
Ankaragücü, Denizlispor puanları paylaştı
Ankaragücü, Denizlispor puanları paylaştı
Riot Games Türkiye açıkladı Galatasaray Espor'a katılacak mı?
Riot Games Türkiye açıkladı Galatasaray Espor'a katılacak mı?
Fenerbahçe Beko'da çöküş devam ediyor
Fenerbahçe Beko'da çöküş devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim