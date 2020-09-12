Trabzonspor'da Sörloth krizi

Trabzonspor henüz Trabzon'a dönmeyen Sörloth için açıklama yayınladı.Trabzonspor'da Alexander Sörloth için sürpriz bir açıklama yayınlandı... Bordo mavililer Leipzig ile transfer görüşmesi gerçekleştiren golcü futbolcunun henüz Trabzon'a dönmediğini bu nedenle noter tespiti yapıldığını açıkladı.

Alman devi RB Leipzig’den Sörloth için gelen resmi teklifin değerlendirildiğini açıklayan Trabzonspor Kulübü sürecin devam ettiğini ancak oyuncunun 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını bildirmesine rağmen dönmediğini açıkladı.

Yarın saat 20.00’de Beşiktaş ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde, Norveçli golcünün forma giymesi beklenmiyor.

İŞTE TRABZONSPOR’DAN YAPILAN O AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.

Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç'e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon'da olması gereken oyuncumuz, Oslo'da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını tarafımıza bildirmiştir.

Bugün itibariyle henüz Trabzon'a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.