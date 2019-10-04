Trabzonspor'da yeni reklam anlaşması

Sezon başı Vestel ile 3 yıllık göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzayalan Trabzonspor bir anlaşmaya daha imza attı. Vestel ile yıllık 3 milyon Euro’luk anlaşma yapan bordo mavililer yeni reklam anlaşmasını Turkcell ve Huawei ile yaptı.

Karadeniz ekibi yaptığı KAP açıklamasında anlaşmanın detaylarına yer verdi.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI:

Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000.-TL+ KDV nakden ödeyecektir.