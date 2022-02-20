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Trabzonspor'dan, Alanya'da gol şov

Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Lider Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında adeta gol oldu yağdı.4-0.

20 Şubat 2022 Pazar 17:54
Trabzonspor'dan, Alanya'da gol şov

Trabzonspor'dan, Alanya'da gol şov

    Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Lider Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında adeta gol oldu yağdı.4-0.Karşılaşmanın 4. dakikasında Alanyaspor savunmadan çıkarken kaptırdığı topu  Nwakaeme  ağlara gönderdi ve trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.27. dakikada Trabzonsor'da. Cornellius'un şutunu Marafona topu çeldi.Kaleciden gelen topu Nwakaeme iyi değerlendirdi ve skoru 2-0 yaptı.36. dakikada Trabzonspor, Cornellius'un golü ile skoru 3-0 yaptı.39. dakikada Dorukhan Toköz korner sonrası kafayla topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 4-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakika A.Alanyaspor prenaltı kazandı.Vilson Eduardo'nun penaltı vuruşunu Uğurcan Çakır kurtardı.80. dakikada Uğurcan Çakır, dizinde bir rahatsızlık hissetti ve oyundan çıktı. Yerine Erce Kardeşler dahil oldu.Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol olmadı ve Lider Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 yendi.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Efkan, Borja, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Süper Lig 26. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 26. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 27. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 20.02.2022 18:11
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAytemiz Alanyaspor
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