Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor, deplasmanda AEK'ya konuk oldu. Rakibi karşısında yenik duruma düşmesine rağmen toparlanan Trabzonspor, maçı 3-1 kazanmayı başardı.AEK, maçın henüz 4. dakikasında bulduğu golle 1-0 öne geçti.Sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Lopes, yerden pasını ön direkte bulunan Livaja'ya verdi. Livaja'nın gelişine çektiği şut kalecimiz Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen ağlarımızla buluştu.Bu şok golle yenik duruma düşen Trabzonspor, 24. dakikada bir de penaltı kaçırdı. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Filip Novak, Ognjen Vranjes'in yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Daniel Siebert, temsilcimiz Trabzonspor lehine penaltı kararı verdi.Novak'ın düşürülmesi ile kazanılan penaltıda Sosa'nın vuruşu, üst direkten oyun alanına geri geldi. Erken yenen golün ve kaçan penaltının şokunu üzerinden çabuk atan Trabzonspor, rakip kalede etkili ataklar yapmaya başladı.Trabzonspor, aradığı golü 28. dakikada buldu. Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunu Sosa kullandı. Sosa'nın ortasını Nwakaeme kafayla arka direkte bulunan Novak'a indirdi. Novak'ın ayağından seken top ön direkte bulunan Ekuban'a geldi. Ekuban'ın gelişine çektiği şutta top AEK ağları ile buluştu.Trabzonspor, 44. dakikada öne geçmeyi başardı. Sol kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Jose Sosa geçti. Sosa'nın ortasına altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşu kaleci Barkas'ın solundan ağlarla buluştu.

İkinci Yarı

İkinci yarıda risk alan AEK karşısında boş alanlar bulan Trabzonspor, Sörloth ile üst üste iki pozisyondan yararlanamadı.Abdülkadir Ömür'ün pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Sörloth'un 63. dakikada çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.Sörloth, bu pozisyondan bir dakika sonra yine önemli bir fırsatı tepti. 64. dakikada Ekuban'ın pası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sörloth'un çektiği şut savunmadan döndü.Trabzonspor, 70. dakikada rahatladı. Ekuban, bu golle maçtaki üçüncü golünü atarak hat-trick yaptı. Nwakaeme'nin pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Abdülkadir Ömür, ara pasını ceza sahası içerisinde sağ çaprazda bulunan Ekuban'a verdi. Ekuban, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Barkas'ın ayağının altından ağlarla buluşturdu.Yunanistan deplasmanından 3-1 gibi net bir galibiyetle dönen Trabzonspor, Avrupa'daki başarılı performansını sürdürdü. Trabzonspor, bir önceki turda Sparta Prag deplasmanında 2-0 geriye düştüğü ilk maçı 2-2 berabere bitirmeyi başarmıştı. Trabzonspor, evindeki maçı 2-1 kazanarak tur atlamıştı.

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