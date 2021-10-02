Trabzonspor deplasmanda galip

Süper Lig 8. hafta maçında Yukatel Kayserispor evinde Trabzonspor'a 2-1 yenildi.Karşılaşmanın 12. dakikasında Trabzonspor, Anastasios Bakasetas golüyle 1-0 öne geçti.35. dakikada Trabzonspor'da Manolis Siopis sarı kart gördü.41. dakikada Kayserispor, Emrah Başsan ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Kayserispor'da Uğur Demirok sarı kart gördü.60. dakikada Trabzonspor penaltı atışından Anastasios Bakasetas ile skoru 2-1 yaptı.85. dakikada Kayserispor'da Emrah Başsan sarı kart gördü.90+2. dakikada Kayserispor'da Emre Demir sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yendi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 18 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Kayserispor ise 11 puanda kaldı.Süper Lig 9. hafta maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken,Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Yukatel Kayserispor:Silviu Lung, Dimitrios Kolovetsios, Uğur Demirok, Lionel Carole, Onur Bulut, Manuel Fernandes, Olivier Kemen, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Miguel Cardoso, Mame Thiam

Teknik Direktör:Hikmet Karaman

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı, Edgar Ie, Bruno Peres, Ahmetcan Kaplan, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius, Gervinho

Teknik Direktör:Abdullah Avcı

Puan Tablosu;

Süper Lig 8. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 9. Hafta Maç Programı;