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Trabzonspor deplasmanda galip geldi

Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yendi.

Trabzonspor deplasmanda galip geldi

Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yendi.

23 Kasım 2019 Cumartesi 21:29
Trabzonspor deplasmanda galip geldi

Trabzonspor deplasmanda galip geldi

    Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yendi.Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor zorlu Ankara deplasmanında Ankaragücü'nün konuğu oldu. Karşılıklı ataklarla yüksek tempoda geçen mücadelede konuk ekip Trabzonspor 6. dakikada Alexander Sörloth, 49. dakikada Yusuf Sarı ve 56. dakikada Anthony Nwakaeme attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Ev sahini Ankaragücü'nde Ricardo Faty 45. dakikada 2. sarı karttan gçrdüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan isim oldu.

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