Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Trabzonspor deplasmanda üç puanı tek golle aldı

Süper Lig 3. haftasında Giresunspor evinde Trabzonspor'a 1-0 yenildi.

29 Ağustos 2021 Pazar 22:40
Trabzonspor deplasmanda üç puanı tek golle aldı

    Trabzonspor deplasmanda üç puanı tek golle aldı

    Süper Lig 3. haftasında Giresunspor evinde Trabzonspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 7. dakikasında Trabzonspor,  Anthony Nwakaeme, ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve ilk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki tarafta skoru değiştirmek adına çok çaba sarfettiler ancak gol yollarında başarılı olamadılar.Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı.

    Bu sonuçla Trabzonspor puanını 9 yaparken, Giresunspor 0 puanda kaldı.

Giresunspor:Okan Kocuk, Zeki Yavru, Aziz Behich, Douglas, Alexis Perez, Emre Taşdemir, Joey Pelupessy, Fousseni Diabate, Flavio, Serginho, Umut Nayir

Yedekler:Onurcan Piri, Arda Kılıç, Hayrullah Bilazer, Hamidou Traore, Younousse Sankhare, Sergen Piçinciol, Souleymane Doukara, Ibrahima Balde, Joseph Champness, Çekdar Orhan

Teknik Direktör:Hakan Keleş

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Edgar Ie, Serkan Asan, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Anthony Nwakaeme, Jorge Djaniny

Yedekler.Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Yusuf Sarı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Parmak, Fode Koita 

Teknik direltör.Abdullah Avcı   

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig 3. HaftasıGiresunsporTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe dolu dizgin 
Fenerbahçe dolu dizgin 
Kasımpaşa, Galatasaray puanları paylaştı
Kasımpaşa, Galatasaray puanları paylaştı
DG Sivasspor 2- Göztepe 2
DG Sivasspor 2- Göztepe 2
Filenin Sultanları rakip tanımıyor
Filenin Sultanları rakip tanımıyor
Adana Demirspor'da şok ayrılık
Adana Demirspor'da şok ayrılık
Beşiktaş üç puanı tek golle aldı
Beşiktaş üç puanı tek golle aldı
Hatayspor faklı kazandı
Hatayspor faklı kazandı
Medipol Başakşehir dibe vurdu
Medipol Başakşehir dibe vurdu
Y.Malatyaspor, Gaziantep FK 2-0 yendi
Y.Malatyaspor, Gaziantep FK 2-0 yendi
Manchester City, Arsenal'ı fena dağıttı
Manchester City, Arsenal'ı fena dağıttı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim