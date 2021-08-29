Trabzonspor deplasmanda üç puanı tek golle aldı

Süper Lig 3. haftasında Giresunspor evinde Trabzonspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 7. dakikasında Trabzonspor, Anthony Nwakaeme, ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve ilk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki tarafta skoru değiştirmek adına çok çaba sarfettiler ancak gol yollarında başarılı olamadılar.Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 9 yaparken, Giresunspor 0 puanda kaldı.

Giresunspor:Okan Kocuk, Zeki Yavru, Aziz Behich, Douglas, Alexis Perez, Emre Taşdemir, Joey Pelupessy, Fousseni Diabate, Flavio, Serginho, Umut Nayir

Yedekler:Onurcan Piri, Arda Kılıç, Hayrullah Bilazer, Hamidou Traore, Younousse Sankhare, Sergen Piçinciol, Souleymane Doukara, Ibrahima Balde, Joseph Champness, Çekdar Orhan

Teknik Direktör:Hakan Keleş

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Edgar Ie, Serkan Asan, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Anthony Nwakaeme, Jorge Djaniny

Yedekler.Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Yusuf Sarı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Parmak, Fode Koita

Teknik direltör.Abdullah Avcı