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Trabzonspor deplasmanda yenildi

Trabzonspor deplasmanda Getafe'ye 1-0 yenildi.

Trabzonspor deplasmanda yenildi

Trabzonspor deplasmanda Getafe'ye 1-0 yenildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 23:04
Trabzonspor deplasmanda yenildi

Trabzonspor deplasmanda yenildi

    Trabzonspor deplasmanda Getafe'ye 1-0 yenildi.UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Trabzonspor, Getafe ile bir araya geldi. Temsilcimiz deplasmanda Getafe'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu. Trabzonspor'da Uğurcan performansıyla devleşti ama yetmedi.Bordo-mavililer sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Uğurcan kalesinde devleşip Fırtına'yı son anlara kadar maçta tutsa da son bölümde yakaladığımız fırsatlardan sonuç alamadık.Grubun diğer maçında Basel konuğu Krasnodar'ı 5-0 yendi. Trabzonspor ikinci maçta 3 Ekim'de Basel'i konuk edecek.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGetafe
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