Trabzonspor direkleri geçemedi
Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor evinde Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmada 6.dakikada Kayserispor kaleci Doğan gelen geri pasını uzaklaştırmak isterken yaptığı hatayı son anda hamle yapıp hatasını telafi etti.7.dakikada Kayserispor Muğdat Çelik'in golüyle 1-0 öne geçti.9.dakika Kayserispor'da Avramovski orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.25.dakikada Bakasetas şutunu kaleci Doğan çıkardı.29.dakikada Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle durumu 1-1 yaptı.İlk yarı 1-1 berabere sona erdi
Bu sonuçla Trabzonspor puan durumunu 57 yaparken, Hes Kablo Kayserispor 33 puana yükseldi.34. hafta Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, Hes Kablo Kayserispor, evinde Antalyaspor ile oynayacak.