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Trabzonspor direkleri geçemedi

Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor evinde Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

06 Nisan 2021 Salı 21:02
Trabzonspor direkleri geçemedi

Trabzonspor direkleri geçemedi

   Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor evinde Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmada 6.dakikada Kayserispor kaleci Doğan gelen geri pasını uzaklaştırmak isterken yaptığı hatayı son anda hamle yapıp hatasını telafi etti.7.dakikada Kayserispor Muğdat Çelik'in golüyle 1-0 öne geçti.9.dakika Kayserispor'da Avramovski orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.25.dakikada Bakasetas şutunu kaleci Doğan çıkardı.29.dakikada Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle durumu 1-1 yaptı.İlk yarı 1-1 berabere sona erdi

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 49.dakikada Nwakaeme ceza sahası dışından vurdu şutu farklı biçimde dışarı gitti. 63.dakikada Kayserispor'da Kolovetsios yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü.64.dakikada kazanılan serbest vuruşu Bakasetas kullandı sert şutunu kaleci Doğan çıkardı.76.dakikada oyundan Nwakaeme çıktı yerine Yusuf Sarı girdi.78.dakikada Kayserispor'da oyuna devre arasında giren Melih çıktı yerine Ramazan girdi.80.dakikada Ekuban sol ayağıyla sert vurdu şutu üst direkten geri geldi.81.dakikada Trabzonspor'da Yusuf Sarı itirazları sonucundan hakemden sarı kart gördü.86.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Baker serbest vuruş kullandı şutu direkten döndü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve 1-1 berabere bitti.

   Bu sonuçla Trabzonspor puan durumunu 57 yaparken, Hes Kablo Kayserispor 33 puana yükseldi.34. hafta Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, Hes Kablo Kayserispor, evinde Antalyaspor ile oynayacak. 

 

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporHes Kablo Kayserispor
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