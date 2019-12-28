Trabzonspor evinde Farklı kazandı

Trabzonspor Medical Park Stadı'nda Kayserispor'u 6 golle geçerek zirve yarışında sürprize izin vermedi. Sörloth (2) , Sturridge(2), Nwakaeme ve Abdülkadir'in golleriyle kazanan Trabzonspor puanını 32'ye çıkararak sezonun ilk yarısını 3'üncü sırada tamamladı. Son sırada kalan Kayserispor'un golleri ise Kravets ve Ömer Uzun'dan geldi.

Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Trabzonspor seyircisi önünde Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Bordo mavililer 32 puanla son 9 sezonun en iyi ilk yarı performansına ulaşırken şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet aldı. 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Sörloth gol krallığında zirveye oturdu.

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