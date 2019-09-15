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Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı

Trabzonspor 2 defa öne geçtiği karşılaşmada Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı

Trabzonspor 2 defa öne geçtiği karşılaşmada Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

15 Eylül 2019 Pazar 22:01
Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı

Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı

    Trabzonspor 2 defa öne geçtiği karşılaşmada Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Trabzonspor seyircisi önünde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Milli arayı can sıkan sakatlıklarla geçiren bordo mavililer 2 kez öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu.

    Bordo mavililer 17.dakikada Novak’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru sakatlık geçiren Ivanildo’nun yerine zorunlu değişiklik olarak Hüseyin Türkmen girdi.Gençlerbirliği tam o dakikalarda ilk fırsatta Bogdan Stancu ile beraberlik golünü buldu ve soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gidildi.İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor 57’de Alexander Sörloth’un penaltı golüyle 2-1 öne geçti.Bu golden sonra müthiş bir baskı yiyen Trabzonspor, maçı koparacak ve farkı 2’ye çıkaracak pozisyonları Sörloth ile harcadı.84’de Stéphane Sessegnon bir kez daha takımına beraberliği getiren golü kaydetti ve Gençlerbirliği Trabzon’dan altın değerinde 1 puanı çıkardı.

(Sözcü)

Son Güncelleme: 15.09.2019 22:07
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGençlerbirliği
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