Trabzonspor evinde kaybetti…Trabzonspor 1 - Ümraniyespor 2
Spor Toto Süper Lig 24. Hafta maçında Trabzonspor evinde Ümraniyespor’a 2-1 yenildi.Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı Kadir Sağlam, Kerem Ersoy ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 34.dakikasında Trabzonspor’da sakatlanan Trezeguet oyundan çıktı.Yerine Naci Ünüvar oyuna girdi.37.dakikada Ümraniyespor’da Alexandru Epureanu sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor’da Umut Bozok oyundan çıktı.Yerine Yusuf Yazıcı oyuna girdi.46.dakikada Ümraniyespor’da Mustafa Eser ve Onur Atasayar oyundan çıktılar.Yerine Durel Avouncu ve Ermir Lenjani oyuna girdiler.
65.dakikada Ümraniyespor Umut Nayır ile skoru 2-0 yaptı.76.dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak sarı kart gördü.76.dakikada Trabzonspor’da doğucan Haspolat ve Stefano Denswil oyundan çıktılar.Yerine Eren Elmalı ve Mountassir Lahtimi oyuna girdiler.79.dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak oyundan çıktı.Yerine Serkan Göksu oyuna girdi.83.dakikada Trabzonspor Yusuf Yazıcı ile skoru 2-1 yaptı.884.dakikada Ümraniyespor’da Valentin Gheorghe oyundan çıktı.Yerine Isaac Sackey oyuna girdi.90+4.dakikada Ümraniyespor'da Orkun Özdemir sarı kart gördü.90+5.dakikada Ümraniyespor'da Isaac Sackey sarı kart gördü.90+8.dakikada Trabzonspor'da Naci Ünivar ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Ümraniyespor’a 2-1 yenildi.Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 18 yaparken, Trabzonspor 38 puanda kaldı.
Süper Lig 25.Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF