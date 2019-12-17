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Trabzonspor evinde kayıp

Trabzonspor evinde 1-0 galip başladığı karşılaşmayı Yukatel Denizlispor karşısında 2-1 kaybetti.S

17 Aralık 2019 Salı 09:28
Trabzonspor evinde kayıp

Trabzonspor evinde kayıp

   Trabzonspor evinde 1-0 galip başladığı karşılaşmayı Yukatel Denizlispor karşısında 2-1 kaybetti.Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Özellikle ev sahibi Trabzonspor'un bulduğu pek çok fırsattan faydalanamadığı maçta Denizlispor Hugo Rodallega'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekip 21'de Oğuz Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de eski golcüsü Hugo Rodallega'nın 59'da ve 82'de kaydettiği goller ile kazanan Horozlar oldu. Trabzonspor; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yenildiği haftada fırsat tepti ve 26 puanda kaldı, Denizlispor ise 21 puana çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporYukatel Denizlispor
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