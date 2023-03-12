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Trabzonspor farklı kazandı....Trabzonspor 4 - A.Demirspor 1

Spor Toto Süper Lig 25.hafta maçında Trabzonspor evinde Adana Demirspor’u 4-1 yendi.

12 Mart 2023 Pazar 17:50
Trabzonspor farklı kazandı....Trabzonspor 4 - A.Demirspor 1

Trabzonspor farklı kazandı....Trabzonspor 4 - A.Demirspor 1

   Spor Toto Süper Lig 25.hafta maçında Trabzonspor evinde Adana Demirspor’u 4-1 yendi.Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı, Abdülkadir Bitigen, Kemal Yılmaz ve Mustafa Savranlar hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 8.dakikasında Trabzonspor Yusuf Yazıcı ile 1-0 öne geçti.21.dakikada Trabzonspor’da Bruno Peres sarı kart gördü.22.dakikada A.Demirspor’da Younes Belhanda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.34.dakikada A.Demirspor’da Yusuf Sarı ve Babajide Akintola oyundan çıktılar.Yerine Cherif Ndiaye ve Jorge Morel oyuna girdiler.45.dakikada A.Demirspor Badou Ndiaye ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor’da Doğucan Haspolat oyundan çıktı.Yerine Lazar Markovic oyuna girdi.59.dakikada Trabzonspor’da Enis Bardhi yerini Umut Bozok’a bıraktı.70.dakikada Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı yerini Marek Hamsik’e bıraktı.

   75.dakikada A.Demirspor’da Emre Akbaba oyundan çıktı.Yerine Furkan Soyalp oyuna girdi.77.dakikada Trabzonspor’da Manolis Siopis oyundan çıktı.Yerine Edin Visca oyuna girdi.78.dakikada Trabzonspor Vitor Hugo ile skoru 2-1 yaptı.81.dakikada Trabzonspor Edin Visca ile 3-1 öne geçti.87.dakikada A.Demirspor'da Benjamin Stambouli oyundan çıktı.Yerine Fredrik Gulbrandsen oyuna girdi.90+4.dakikada Trabzonspor Umut Bozok ile skoru 4-1 yaptı.90+8.dakikada A.Demirspor'da Cherif Ndiaye sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve trabzonspor evinde Adana Demirspor’u 4 -1 yendi.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 41 yaparken, Adana Demirspor 42 puanda kaldı.

Süper Lig 26.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAdana DemirsporAbdülkadir BitigenYusuf YazıcıBadou NdiayeVitor HugoUmut BozokEdin Visca
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